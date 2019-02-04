世界貿易組織(WTO)裁定，美國利用第三國價格計算關稅的方式不符合WTO的反補貼規定，必須修改其懲罰中國補貼出口商品的方式，否則將可能面臨反擊。另一方面，WTO亦裁定，美國商務部用來確定中國國企是否不公平地補貼出口商品的基本政策正確。

美國貿易代表辦公室發聲明指，WTO裁決證明中國利用國企「補貼和扭曲經濟」，但同時亦抨擊WTO忽視了客觀證據，以及世界銀行、經合組織和其他機構的調查結果，認為裁決既然已承認價格受到扭曲，卻要求美國必須依中國的價格衡量補貼，認為WTO的裁決破壞WTO的規則，使美國無法有效抵制所受到的損害。

今次裁決雖然否定美國的計算方式，但確定中國國企是否不公平地補貼出口商品的基本政策正確，則意義重大，因為政策清晰地闡明了中國國企何時會被視為「公共機構」，根據目前美國商務部的做法，是假定政府持有多數股權的國有企業，即可視作「公共機構」，因此他們對其他公司的注資，可能被視為補貼。

中國商務部聲明未見有針對有關公共機構補貼的部分，只是敦促美國立即採取切實行動，糾正在對中國反補貼調查中的錯誤做法。

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