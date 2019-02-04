美國總統特朗普的對華加徵關稅言論引發美股下跌，恒指今早亦低開155點或0.55%，報28463點，成交金額20億元；國指今早低開73點或0.68%，報10792點。

貿易相關股舜宇（2382）跌1.03%，報86.5元、瑞聲（2018）跌0.57%，報43.85元、萬洲（0288）無升跌，報7.95元、申洲國際（2313）跌1.27%，報109元。不過，創科實業（0669）升1.68%，報60.55元，是升幅最大的藍籌。

油價繼續下跌，中海油（0883）跌2.09%，報13.14元，是跌幅最大的藍籌，而騰訊（0700）跌0.83%，報359.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。平保（2318）升0.69%，報94.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點。

周日的沙田示威爆發警民於新城市廣場混戰，市民昨日到該商場投訴。新地（0016）跌0.22%，報135.5元，其他地產股亦跌，新世界發展（0017）跌0.48%，報12.4元；長實集團（1113）跌1.24%，報59.6元；恒地（0012）跌0.23%，報43.3元；信置（0083）跌1.19%，報13.3元；領展（0823）跌0.66%，報97.25元。

優品360（2360）與微信支付簽署合作協議，包括推出2個微信小程式，以及合作發展首間微信支付智慧手信店。開市報2.28元，跌0.87%。

澳門博彩監察協調局公佈第二季度博彩數據顯示，貴賓博彩收入在季內只有346.16億澳門元，按季跌6.97%，按年則跌15.64%，並且連跌兩季，亦為過去10個季度以來，收入最少的一季。金沙中國（1928）跌0.36%，報41.25元；銀娛（0027）跌0.87%，報56.8元。

中國太平（0966）公布，截至今年上半年，公司旗下太平人壽、太平財產保險、太平養老保險，合共錄得原保險保費收入1069.1億元人民幣，同比增長10.6%。開市報21.6元，跌0.46%。

珠寶股周大福（1929）公布截至六月底的首季港澳同店銷售按年跌11%，同店銷量按年跌14%，內地同店銷售則按年增加11%，銷量按年跌3%﹔港澳零售值按年跌6%，內地零售值則按年增24%。開市報8.65元，跌0.91%。

361度（1361）公布，集團主品牌產品於2019年第二季度的零售額（以零售價值計算）較2018年同期有低單位數百份比增長。開市報1.45元，無升跌。

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