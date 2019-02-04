美國總統特朗普表示如果願意，可以對中國商品加徵更多關稅，美股先升後跌，港股ADR亦跌168點或0.59%，報28451點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.63%，折合報360.32元；匯控（0005）跌0.35%，折合報64.87元；建行（0939）跌0.77%，折合報6.2元。

今日焦點股份可留意：

周日的沙田示威爆發警民於新城市廣場混戰，市民昨日到該商場投訴。留意新地（0016）表現，同時亦可留意其他本地地產股。

優品360（2360）與微信支付簽署合作協議，包括推出2個微信小程式，以及合作發展首間微信支付智慧手信店。

澳門博彩監察協調局公佈第二季度博彩數據顯示，貴賓博彩收入在季內只有346.16億澳門元，按季跌6.97%，按年則跌15.64%，並且連跌兩季，亦為過去10個季度以來，收入最少的一季。

中國太平（0966）公布，截至今年上半年，公司旗下太平人壽、太平財產保險、太平養老保險，合共錄得原保險保費收入1069.1億元人民幣，同比增長10.6%。

珠寶股周大福（1929）公布截至六月底的首季港澳同店銷售按年跌11%，同店銷量按年跌14%，內地同店銷售則按年增加11%，銷量按年跌3%﹔港澳零售值按年跌6%，內地零售值則按年增24%。

361度（1361）公布，集團主品牌產品於2019年第二季度的零售額（以零售價值計算）較2018年同期有低單位數百份比增長。

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