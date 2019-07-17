美股業績期，高盛上季收入和盈利均勝市場預期，刺激股價向上，連同摩通業績亦勝預期，帶動美股早段向上，不過，強生受到官司問題影響，即使業績勝預期，但收市仍要倒跌。美股道指低開9點後，最多曾升39點，高見27398點再創歷史新高，但美國總統特朗普表示，如果他願意，可以對中國進口產品加徵更多關稅，拖累道指跌最多68點。

其他重大新聞還包括，聯儲局主席鮑威爾重申，儲局將採取適當措施應對下行風險的上升，暗示減息；中國連續3個月減持美債，持有規模降至2017年5月以來最低；美國參眾兩院議員提出禁止將華為移出「黑名單」的立法；世界貿易組織(WTO)裁定美國利用第三國價格計算關稅的方式不符合WTO的反補貼規定，同時亦確定美國商務部用來確定中國國企是否不公平地補貼出口商品的基本政策。

道瓊斯工業平均指數收跌23點，跌幅0.09%，報27335點。標普500指數收跌10點，跌幅0.35%，報3004點。納斯達克綜合指數收跌35點，或0.43%，報8222點。

強生跌1.64%，報132.5美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低14點，而高盛升1.86%，報215.52元，貢獻道指26點。

科技股方面，蘋果收市報204.5元，跌0.34%，谷歌母公司Alphabet收市報1153.46元，升0.25%，亞馬遜收市報2009.9元，跌0.54%，Facebook收市報203.84元，跌0.03%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.35%，報389點。德國DAX指數收漲0.36%，報12430點；法國CAC 40指數漲0.65%，報5614點；英國富時100指數收漲0.61%，報7577點。