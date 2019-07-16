英國奢侈品牌Burberry公佈截至6月29日13周業績表現，本季零售收入為4.98億元英鎊，按年升約3.97%;受益於新產品的銷量，今季可比門店銷售額增長為4%，比去年的3%增速加快。集團指中國大陸銷售增長約15%，帶動亞太區錄高個位數增長，當中新產品吸引不少中國青年(Mid-teen)顧客。

此外，新品在主線產品供應比重由三月份的10%至15%擴大至50%。集團表示本年的夏、秋裝系列銷售比上年同期，錄得雙位數增長，當中中國及日本對新產品反應最為熱烈。

地區發展而言，集團將擴大日本零售業務，因新設計吸引青年客群，日本銷售錄中個位數增長。韓國銷售增長則較小，而香港因受遊行影響而按年下降其銷售增長。

集團表示，至本財政年度結束，新產品佔比將從現在的約50％增加到約75%。就門店銷售額增長為而言，料將隨著年內陸續推出新產品而加速增長。集團對2020 財年財務業績預測維持不變：按固定匯率計算的集團營收和調整後營業利潤率將大體保持不變，累計成本節約額將達到 1.2 億英鎊。同時集團預計，由於英鎊兌主要貨幣進一步走弱，調整後的營業利潤將獲利1500萬英鎊，收益將達到4500萬英鎊。

另外，集團舉辦多個「花押字母」系列的活動，例如臨時店等，引來中國千禧一代強烈迴響，並總共觸及全球 1.2億消費者。同時集團在Instagram 及微信等社交媒體吸引力提高，與上一季度相比，每個帖子的關注人數增加。集團將繼續使用更多的新媒體，如中國抖音，以宣傳品牌。