摩根大通發表報告，以「明日之前」（The days before Tomorrow）為題，指近期政治氣候將令政府短期內無法推動「明日大嶼」及農地置換等措施，樓市泡沫將愈來愈大，該行維持今年樓價升10％的預測，看好新世界（0017）及會德豐（0020）。

報告指出，近日香港出現3場大型遊行，接著有連串地區性的示威活動，該行相信，當前社會運動的影響可能比示威造成的短期交通混亂更大。雖然對於如何恢復社會穩定性方面，現時有不同的建議，但無論是哪一個方案，政府短期內都很難再推動任何新的經濟政策，因為政府會避免在立法會討論任何有政治敏感性的議案。

該行預測住宅價格將會進一步上升，因為市場將繼續有供應持續短缺的預期，即使有資金外流的可能性，較受影響的將是高端住宅市場。該行指出，社會的不穩定會最終導致經濟信心下滑，從而有可能使資金外流，但現階段該行相信聯繫匯率制度相當有效。

報告又指出，一旦樓市泡沫繼續增大，本地零售消費將受到影響。自2009年樓市上升周期開始，香港家庭的可支配收入（即撇除稅項及住房開支）比例由60至65％，下跌至今年首季的50至55％，樓價進一步上升將導致本地消費進一步收縮。

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