華為宣布，Huawei Pay服務正式進入香港，凡Tap & Go「拍住賞」銀聯卡持有人可率先享用Huawei Pay服務，於全港多家知名商戶逾4萬個銷售點購物，並指未來將有更多銀行加入支援 Huawei Pay。

Huawei Pay是結合指紋、晶片及金融級安全性的NFC全終端解決方案，獲國際安全認證。指定型號的華為智能手機用戶只需在HUAWEI AppGallery下載「華為錢包」，再將Tap & Go「拍住賞」銀聯卡加入錢包，即可開通服務。支付時，用戶無需解鎖屏幕、無需開啟 App，亦無需上網，只要將手機機背近頂部 (相機鏡頭位置) 靠近支援銀聯閃付的支付讀卡器，經過指紋驗證，即可完成付款。

香港是Huawei Pay進入的第三個市場，覆蓋多家知名商戶，包括一田超市、崇光百貨、7-11便利店、萬寧、翠華餐廳及東海堂等日常消費類商號。

支援Huawei Pay的智能手機包括：HUAWEI P30及P30 Pro、HUAWEI Mate 20及Mate 20 Pro、PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS、HUAWEI Mate 20 X、HUAWEI P20及P20 Pro、PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS、HUAWEI Mate 10及Mate 10 Pro、PORSCHE DESIGN Mate 10、HUAWEI P10及P10 Plus、HUAWEI Mate 9及Mate 9 Pro、PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 9以及HONOR 10。只限於香港及澳門指定經銷商所購買的華為或榮耀原裝香港及澳門正規銷售手機方可在香港使用Huawei Pay。

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