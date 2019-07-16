珠寶股周大福（1929）公布截至六月底的首季港澳同店銷售按年跌11%，同店銷量按年跌14%，內地同店銷售則按年增加11%，銷量按年跌3%﹔港澳零售值按年跌6%，內地零售值則按年增24%。集團指香港同店受到高基數影響及宏觀環境不明朗令消費氣氛審慎影響導致下跌。在2019財年首季，周大福港澳同店銷售增長為26%，內地則為升4%。

按產品劃分的同店銷售增長，港澳珠寶鑲嵌首飾同店銷售跌16%，黃金跌13%，內地澳珠寶鑲嵌首飾同店銷售升8%，黃金升12%。集團指，港澳珠寶鑲嵌首飾同店銷售跌16%，由 於消費者抑制消費所致。

零售點方面，集團在港澳及其他市場開設3個周大福珠寶零售點，分別位於新加坡、韓國、菲律賓，於台則關閉了4個HOF（HEARTS ON FIRE）零售點。首季在內地淨開設115個零售點，包括淨開設113個周大福珠寶零售點，當中18個為直營、95個為加盟。

周大福今日收升1.28%，收報8.73元。

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