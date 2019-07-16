香港著名小食多不勝數，除了港人熱愛的奶茶外，原來西多士亦是喜愛的小食。據生活易（ESDlife) 旗下網上健康生活平台healthyD的最新調查顯示，57%受訪者平均一星期食1.1次，按此計算，香港人每年食了超過3.2億份西多士，其數量足以環繞地球一圈。

healthyD今日公布「至愛港式飲品小食調查」，結果顯示1233個受訪者中，超過55%受訪者認為奶茶是他們最愛的港式飲品，平均每星期飲2.1杯。另外有西多士則是最受歡迎小食。不過營坊高級營養師黃凱詩表示，這兩種食物的卡路里都不低，例如一件西多士便相等於2碗飯。

對於不少人而言，這兩種食物雖不健康，卻難以抵擋其誘惑，調查顯示有超過6成受訪者表示「不會因為茶餐廳食品不健康而停止光顧」。因此黃凱詩提議一些健康下午茶讓市民吃得健康，例如西多士轉為由果占多士代替，至於奶茶則可要求少奶或走奶或自行沖調並以低脂牛奶代替淡奶。同時她亦建議每天應進行30分鐘中等劇烈程度的帶氧運動，以增強心肺功能，有助維持健康體重。

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