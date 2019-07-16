港股陷入悶局，早市出現一段約127點的波幅後，中午過後波幅更窄，僅於28541點至28634點之間約93點間窄幅波動，成交金額減少8%。恒指收市升32點或0.11%，連升第五日，收報28587點，成交金額655億元；國指升17點或0.16%，報10856點。

大市悶局，資金炒消息，瑞信發表報告指，內地公安部表明將打擊網上賭博，資金全日專注炒濠賭股，以銀娛（0027）為例，成交量近乎是昨日的一倍，收市報57.3元，升2.87%，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）則升2.35%。新濠（0200）、美高梅中國（2282）、澳博（0880）、永利澳門（1128）等升幅保持2.3%至4.5%。

騰訊（0700）、友邦（1299）兩隻重磅股一升一跌，抵銷相互對指數的影響，騰訊升0.5%，收報362.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點；友邦跌0.41%，收報85.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。

中海外（0688）以79.4億元人民幣奪得北京豐台區花鄉造甲村的地塊，溢價率約18.79%，是今年以來北京出讓起始價和成交金額最高的土地，也是豐台區歷史上總價第二高的地塊。中海外跌1.21%，收報28.55元，是跌幅最大的藍籌。其他內房走勢各異，潤地（1109）升0.72%，收報34.8元；碧桂園（2007）跌0.17%，收報11.42元。

佐丹奴（0709）昨日發盈警，今早股價顯著受壓，最低見3.04元，創逾3年新低，收報3.04元，挫10.5%。

6隻新股上市，中梁控股（2772）全日收報5.95元，較招股價5.55元升7.2%，一手500股計，每手賺200元。康特隆（1912）全日收報0.69元，較招股價0.65元升6.1%，一手5000股計，每手賺200元。Platt Nera（1949）全日收報1.55元，較招股價1.25元升24%，一手2000股計，每手賺600元。恒發光學（1134）全日收報1.06元，較招股價1元升6%，一手4000股計，每手賺240元。金茂源環保（6805）全日收報1.30元，較招股價1.33元跌2.2%，一手2000股計，每手蝕60元。

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