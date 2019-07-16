港股今早窄幅波動，高開29點後曾跌65點，其後又回升最多62點，上下波幅127點，成交金額與昨日中午相比減少12%。港股半日升37點或0.13%，報28592點，成交金額369億元；國指升6點或0.06%，報10845點。

藍籌升跌比例接近，24隻上升21隻下跌，上升藍籌當中，銀娛（0027）是升幅最大，升2.69%，收報57.2元，而騰訊（0700）升0.67%，收報363.2元，則是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點。

瑞信發表報告指，內地公安部表明將打擊網上賭博，刺激濠賭股向上，另一藍籌金沙中國（1928）亦升2.6%，收報41.5元。新濠（0200）升5.4%、美高梅中國（2282）升4.8%、澳博（0880）升4%、永利澳門（1128）升3.5%。

內地昨日數據引發市場憂慮，紐約期油隔晚跌穿60美元，油股今早受壓，中海油（0883）跌1.48%，收報13.32元，是跌幅最大的藍籌，另外兩桶油亦下跌，中石油（0857）跌0.23%，收報4.26元；中石化（0386）跌0.58%，收報5.17元。

連升三日的友邦（1299）回吐，半日跌0.47%，收報85.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。

今日有6隻新股上市，僅金茂源環保（6805）1隻下跌，其餘均上升，升幅屆乎8%至23%，詳見另文。

其他報道：

【新股表現】6新股上市僅1隻潛水 中梁：下半年地價或跌

【逃犯條例】李小加承認有投資者感顧慮 惟未離棄香港

【財經花生】李小加持「貓紙」發言 「鎮壓」二字唔講又講？

【百威煞停】李小加：百威取消上市為個別案例 下半年IPO仍強勁

【逃犯條例】李小加承認有投資者感顧慮 惟未離棄香港

【A股午市】兩市低開低收 滬指半日挫0.11%

【股份異動】佐丹奴曾插水一成 見逾三年新低

【華為風波】華為投資意大利投資242億元 證實美國裁員千人

【華為風波】傳加拿大將押後使用華為5G設備的決定至10月後