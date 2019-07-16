【新股表現】6新股上市僅1隻潛水 中梁：下半年地價或跌
文章日期：2019年7月16日 12:18
百威集資計劃擱置未有影響其他新股上市計劃，多隻新股今日於港交所掛牌，其中今日中梁控股（2772）執行董事兼首席執行官黃春雷指，下半年流向地產行業的內地資金或減少，土地價格有機會下跌，公司或增加投資，相信未來中央仍會堅持「穩地價、穩樓價、穩預期」的政策，因此下半年樓價料不會出現太大波動。
多隻新股亦於今日上市，包括集成電路（IC）產品銷售商康特隆（1912），泰國IT企業platt nera（1949），民辦高等教育股中匯（0382），眼鏡製造商恆發光學（1134）及內地電鍍工業園發展及營運商金茂源環保（6805）。
中梁控股半日收報6.04元，較招股價5.55元升8.8%，一手500股計，每手賺245元。
康特隆半日收報0.77元，較招股價0.65元升18%，一手5000股計，每手賺600元。
Platt Nera半日收報1.54元，較招股價1.25元升23%，一手2000股計，每手賺580元。
恆發光學半日收報1.14元，較招股價1元升14%，一手4000股計，每手賺560元。
金茂源環保半日收報1.31元，較招股價1.33元跌1.5%，一手2000股計，每手蝕40元。
記者：馬迪帆
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