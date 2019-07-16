國家發改委政策研究室副主任兼新聞發言人孟瑋今日上午於新聞會上回應中國企業受中美貿易摩擦影響而外遷一事，他稱，注意到近期有媒體報道有關中國企業，特別是製造業外遷的報道，個別甚至有「唱衰」中國製造業的論調。不過，孟瑋指出，客觀理性分析，隨著全球產業布局調整，中國製造業已經進入轉型升級的新階段，過程中出現一些企業到國外設廠生產的情況，屬於正常現象。

孟瑋表示，透過調查分析，部份企業外遷是考慮價格變化，向勞動力及環保等成本較低的地方轉移。有企業是基於自身發展需要，主動開拓國際市場，不過孟瑋也承認：「當然也有極少數企業是為了規避中美經貿摩擦的影響」。

但孟瑋亦強調，企業外遷不是容易的事，需要考慮很多因素如運營成本、工人、供應鏈配套以及交通運輸等。發改委亦注意到，有些企業外遷後因為「水土不服」而回流，例如有東莞製鞋企業由於種種原因，關閉了在東南亞的工廠，回到國內發展。所以從目前掌握情況來看，中國製造業外遷規模並不大，而且是以中低端企業為主，對中國經濟增長、產業升級、勞動就業等方面的影響總體可控。

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