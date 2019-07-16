恒指升37點，收報28592點，成交金額369億元。花旗揭開銀行股業績序幕，收入遜預期但削減成本則相當理想，股價先跌後升反應正面。美股破位後動力一般，投資者有點猶豫，但相對亞洲來說還是強勢得多。事實上，臨近業績期盈警不斷，最新又有兩隻本地股卓悅（0653）和佐丹奴（0709），雙雙向下突破創52周新低。

一方面，大市交投淡靜動彈不得，一方面很多股份和行業上半年表現都欠佳，仍有理想增長的股份，在僧多粥少下估值飛天，強勢股短期有買貴無買錯，若出現回吐更應趁低吸納，例如今早醫藥股便曾稍作調整，但很快就已收復失地。

上周推介的新城悅（1755），在7元水平短暫整固過後今早再上，倒是大型同業如碧桂園服務（6098）、中海物業（2669）高位略見阻力，資金有轉炒市值較細的落後同業，奧園健康（3662）可留意。

奧園健康是奧園（3883）的物業管理及增值服務旗艦，投資主題都是依靠母公司的合約銷售逐步交付，帶來持續的增長動力。集團上市後高開高走，首兩周成交暢旺時，均價大約在4.6元，高位則是5.2元左右。此後交投漸趨淡靜，估值貨源仍相對集中。若向上突破便再無阻力，有不少機會拉升後在高位出貨，可投機性買入博升至6元。

張兆聰

明報首席評論員