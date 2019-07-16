中美兩國貿易代表將於本周通話，恒指今早高開29點或0.11%，報28583點，成交金額18億元；國指今早低開1點或0.02%，報10837點。

貿易相關股走勢各異，萬洲（0288）升2.28%，報8.07元，舜宇（2382）跌0.35%，報86元，而申洲國際（2313）則升2.42%，報110元，是升幅最大的藍籌。

隔晚美國科技股向上，蘋果是貢獻道指升幅最大的藍籌，蘋果供應商瑞聲（2018）亦升0.69%，報43.85元。美股科技股向上，港股騰訊（0700）升1.05%，報364.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻30點。

連升三日的友邦（1299）開市有回吐，跌0.87%，報85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點；潤地（1109）跌1.01%，報34.2元，是跌幅最大的藍籌。

花旗率先公布業績，摩通、美銀、高盛亦將於本周接力公布。匯控（0005）升0.15%，報65.1元。

中國人壽（2628）公佈首6個月的原保費收入為3782億元人民幣，按年上升5%，比首5個月增幅4.72%為高。6月份原保費收入為556億元人民幣，按年下跌64.29%。中人壽升0.49%，報20.5元

新華保險（1336）公布，首6個月原保費收入為739.94億元人民幣，按年上升9.02%，比首5個月增幅9.49%下降。6月份原保費收入為141.91億元人民幣，按年上升7.12%。開市報37.6元，跌1.18%。

佐丹奴（0709）預計上半年可能會錄得基本經營溢利減少約28%，在新香港財務報告準則下，上半年的未經審核股東應佔溢利減少約38%。開市報3.3元，跌2.9%。

中銀航空租賃（2588）公布，擬出售17架飛機，並已訂立一項協議，但並未有公布金額。開市報67.15元，升0.9%。

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