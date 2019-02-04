【開市焦點】港股ADR升4點 匯控ADR升0.43%
文章日期：2019年7月16日 08:43
美國財長梅努欽表示，如果本周的電話討論富有成效，有機會與貿易代表萊特希澤前往北京進行貿易談判。美股三大指數齊創收市新高，港股ADR亦微升0.02%或4.7點，報28559點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.01%，折合報360.82元；匯控（0005）升0.43%，折合報65.28元；建行（0939）跌0.26%，折合報6.25元。
今日焦點股份可留意：
中美有意談判，或利好市場氣氛，貿易相關股或受惠。
花旗率先公布業績，摩通、美銀、高盛亦將於本周接力公布，留意銀行股表現。
中國人壽（2628）公佈首6個月的原保費收入為3782億元（人民幣，下同），按年上升5%，比首5個月增幅4.72%為高。6月份原保費收入為556億元，按年下跌64.29%。
新華保險（1336）公布，首6個月原保費收入為739.94億元，按年上升9.02%，比首5個月增幅9.49%下降。6月份原保費收入為141.91億元，按年上升7.12%。
佐丹奴（0709）預計上半年可能會錄得基本經營溢利減少約28%，在新香港財務報告準則下，上半年的未經審核股東應佔溢利減少約38%。
中銀航空租賃（2588）公布，擬出售17架飛機，並已訂立一項協議，但並未有公布金額。
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