美國財長梅努欽稱，本周可能與中國官員通話討論貿易問題，如有成效或前往北京談判，而白宮經濟顧問庫德洛預期中國將宣布大規模採購美國農產品。上述消息刺激美股道指曾高見27364.69點，創即市歷史新高，並連同納指、標指齊齊創收市歷史新高。科技股向上，抵銷能源股因內地公布第二季經濟增長創有紀錄以來新低而下跌的跌幅。花旗公布業績，第二季度純利增7%，股價急跌後跌幅收窄，收市跌0.08%。摩根大通、美國銀行、高盛和台積電等企業將於本周發布業績。

道瓊斯工業平均指數收漲27點，升幅0.1%，報27359點。標普500指數收漲0點，升幅0.02%，報3014點。納斯達克綜合指數收漲14點，或0.18%，報8258點。

蘋果升0.94%，報205.21美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻12點，而波音跌1.02%，報361.61元，拖低道指25點。

科技股方面，蘋果收市報205.21元，升0.93%，谷歌母公司Alphabet收市報1150.51元，升0.45%，亞馬遜收市報2020.99元，升0.49%，Facebook收市報203.91元，跌0.46%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.24%，報387點。德國DAX指數收漲0.52%，報12387點；法國CAC 40指數漲0.1%，報5578點；英國富時100指數收漲0.35%，報7531點。