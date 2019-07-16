港股昨天早段受壓，但很快低位拗腰回升，可惜未能吸引資金入市跟進，整體氣氛一般，以至收復失地後乏力向上，並在高位拉鋸，近期整固的格局難破。不過市况轉穩，有利個股炒作，部分股份明顯轉強可吼。

恒指低開後最多跌400點、低見28,071點回升，早市已經倒升，升至10天線受阻，之後大部分時間在28,500點爭持，收報28,554點，升83點或0.29%；國指升0.47%。大市成交714億元，低於60天平均近兩成，交投依然偏淡。

恒指高位拉鋸 近期整固格局難破

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率56比44，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為61比39，數據反映大市好壞參差，買盤動力較佳但不強，與此同時，不少股份跟不上恒指高於開市價收市，買盤並不積極。不過，近4日大市有3日升多跌少，市况有轉穩迹象。

大部分行業表現疲乏，本報數據庫追蹤的30個行業，有一半下跌，但全部跌幅小於1%，原材料跌0.75%表現已經最差，其次燃氣供應、房託、新能源跌約0.6%。然而，燃氣股中燃氣（0384）的買盤保持積極，股價穩步沿10天線上升。至於上升行業普遍的升幅小於1%，醫藥保健升2.48%表現最強，緊隨的農業及水務、科技器材、工業製品、汽車相關升約1.5%至2%，其中科技、工業有超過七成股份上升，升勢較全面。

石藥有望追落後 惟14.6元有阻力

上周五國家醫保局召開了企業座談會，據報當局計劃將「4+7」城市帶量採購試點擴大至全國，而初步制定的政策比預期更溫和，刺激醫藥股受到追捧。兩大藍籌石藥（1093）、中生製藥（1177）升逾半成。過去多次提到行業最強勢的中生製藥，昨再下一城，創出今年新高；隨着政策風險緩和，石藥有望追落後，惟短線於14.6元料有阻力。至於上周提到的復星醫藥（2196），昨日升4%，保持向好趨勢，依然可取。

聯想丘鈦短期蟹貨已消 看高一線

科技股聯想集團（0992）、丘鈦（1478）、ASM太平洋（0522）、華虹（1347）買盤積極，高收呈陽燭收市兼獲成交配合；前兩者更率先擺脫近期的調整，升破近期高位阻力，掃除短期蟹貨，可以看高一線，相比下，聯想的表現較穩定，止蝕可設於20天線。

[劉思明 數據尋寶]