《彭博》報道，原定來港上市的大型新股百威亞太(原上市編號1876)集資計劃擱置，其母公司全球最大啤酒生產商百威英博（AB InBev）需另尋方法紓解過千億美元債務帶來的困境。

百威於上週六宣布原定最多764億元的集資計劃落空後，在歐洲上市的百威英博股價受壓，早段一度跌2.8%。同時評級機構標準普爾對其債券信貸評級維持「A-」，彭博行業研究分析師Hoai Ngo及Madeleine Hart指，百威一旦行錯減債路線致使利潤下降，或令其債券評級進一步降級。

報道指出，面對巨額債務及維持其債券信用評級的壓力，百威英博仍有四項選擇。過去三十年百威一向通過收購品牌，輔以削減開支的策略擴張，本次仍可選擇開源節流，裁減市場宣傳開支及其他費用，同時避免再進行收購，將資金用於償還債務。百威英博亦有可能於日後重啟上市計劃，但本次集資因認購不足而失敗後，投資者已「佔上風」，料下次招股定價會更為艱難。

此外，坐擁世界各地60多間啤酒生產商的百威英博亦可選擇出售部分資產還債，但此舉料對百威依靠規模盈利的商業模式造成損害。百威英博回籠資金的最後選擇為再度削減股息，自去年十月百威將股息減半後，公司因此節省40億美元(約310億港元)以用來償還債務。彭博指出，削減股息為痛苦的「一次性手段」，去年降息致使公司股價急瀉19%，市值蒸發180億美元(約1400億港元)，難以再度出招。

其他報道：

【聯繫匯率】金管局：銀行體系結餘下降增拆息港匯波動

【修例風波】陳茂波：未見資金大幅從港流出

【虛擬貨幣】特朗普發文批評虛擬貨幣 比特幣曾挫最多17%

【華為風波】美國列華為黑名單 傳最快兩周後解禁

【中國數據】第二季GDP增6.2% 符預期 失業率上升