中美貿易摩擦持續，內地剛公佈第二季GDP增長為6.2%，乃有紀錄以來最低。星展銀行高級投資策略師李振豪，認為6.2%已是達標，相信未來再下跌的空間不大。他續指，中美關係及息口走向會是影響股票市場的主要因素。他預計，恒指下半年目標位會在27140點左右。

李振豪同時認為，內險、科技及內需品類股份會是增長型股份，原因是內地保險行業隨著銀髮族的增加，保單需求亦會隨之增加；而科技股隨雲端及自動化需求而會持續增長。他解釋，內需市場則因為中國消費品零售額按年增9.8%，抵銷出口減少的影響，因此相關股份未來仍會有增幅。

星展銀行投資總監候偉福預計，未來有5大行業需要積極轉型，當中包括零售、汽車、能源、電信及金融。他續稱，這些行業因科技進步而面臨挑戰，電子商務及虛擬銀行等新經濟業務正漸漸取而代之，如相關公司未能配合新經濟模式，很可能會陷入困境。

當被問到百威亞太暫緩上市及本港最近政治事件會否影響本港新股市場，候偉福認為，香港的市場對投資者仍然吸引，正在籌備上市的公司仍然很多，暫時未見到有大型走資情況出現。他續稱，香港股票市場的多元性及深度對投資者有吸引力。

記者：葉子晴

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