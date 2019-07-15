金管局副總裁李達志在金管局網頁發表文章，解釋近期拆息和匯率大幅波動時表示，銀行體系結餘降至540億元，港元資金需求變化敏感度增加，銀行需更積極地處理日常資金安排。不過他強調銀行體系一直保持穩健，金管局亦有流動資金支援措施。

李達志表示，在聯繫匯率制度下，港元拆息水平一般會趨近美元息率，但亦會受本地市場港元資金供求的變化影響，包括一些季節性因素、大型新股招股活動等。過去熱門新上市凍結資金，港元隔夜拆息在招股活動期間較平時上升超過兩厘。銀行體系總結餘從一、兩年前的2000多億元水平逐步下降到目前的540億元，港元拆息對於港元資金需求變化的敏感度也會有所增加，但這並不代表目前的總結餘水平不足以應付銀行間支付結算的需求，只是銀行要比以前更加積極地去管理自己日常的資金安排，以確保自己以及整個銀行體系的流動性得到有效流轉。

資金需求的變化對拆息產生的影響，也會在港元匯率方面反映出來。拆息上升令沽港元買美元的套息交易變成無利可圖，市場早前活躍的套息活動隨之減退，再加上其他增加港元需求的因素，使港匯自六月初的7.84水平逐漸走強至近一、兩個星期的7.78至7.80水平，從而令到一些早前做了沽港元期貨和期權合約的投資者決定平盤。過去幾天因爲大型新股招股活動的資金需求效應減弱，拆息有所回落，而港匯亦略爲回軟至目前的7.82水平。這種港息和港匯的互動切實反映了聯繫匯率制度的有效運作，因此必要為港元拆息和匯率偶爾出現波動而擔心。

若銀行體系因大型財資活動而出現流動性短期緊絀，銀行亦可以使用金管局為它們設立的流動資金支援措施，當中包括利用手上持有的外匯基金票據及債券透過貼現窗獲取隔夜資金，或與金管局進行外匯掉期或有期回購交易以獲取流動性支援。

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