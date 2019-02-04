TNG創辦人兼主席江慶恩表示，雖然公司未能取得首批虛擬銀行牌照，但已經建立成熟的支付網絡，連接不同海外電子錢包及銀行，不少首批虛擬牌照銀行主動接觸公司尋求合作，支援其匯款服務，同時令集團萌生起開放API業務。他又稱，今年計劃再作一輪融資，目標籌集1億至1.5億美元（約7.8億至11.7億港元），主要用作外匯業務的營運資金，提高可處理交易量。

TNG旗下「華爾街創新工場」今日正式開幕，江慶恩表示，華爾街創新工場主要用作提供一站式企業成長解決方案，包括註冊業務、辦公空間、協助開銀行戶口，並幫助金融科技、財富科技、保險科技等領域的企業連接TNG的API。他解釋，TNG 的API已連接大量銀行及電子錢包，商業客戶連接公司API後，可直接獲取多間銀行的產品及數據，無需再逐一叩門。

江慶恩透露，今年不會上市，又稱無上市時間表，並補充公司增長迅速，希望先將時間及資源放在公司發展。

去年新創建（0659）入股TNG，新創建執行董事鄭志明今日亦有出席TNG活動，問及會否加碼投資，鄭笑言，視乎情況而定，公司業務覆蓋基建、巴士、金融等，與TNG協同效應眾多。

記者：李哲毅

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