港股先跌後回升，最多曾跌近400點，但在內地公布一系列經濟數據後，大市反彈，尾市曾升最多95點，收市升83點或0.29%，報28554點，連升四個交易日，成交金額713億元，較上日增加14%；國指升50點或0.47%，報10838點。

內地第二批藥品採購政策傳將於2020年開始實施，較市場預期的推遲一年，刺激緊藥股向上，藍籌股石藥（1093）升7%，收報13.46元，是升幅最大的藍籌，其他醫藥股例如中生（1177）升5.5%、綠葉製藥（2186）升4%。

而推升大市的主力則是騰訊（0700），騰訊升1.63%，收報360.8元，貢獻恒指46點，相當於全日升幅近半，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，其後為石藥、友邦（1299）、中生，分別貢獻12點、10點及9點。反而其他重磅的中資金融股則貢獻不大，中移動（0941）升0.6%，貢獻恒指8點、建行（0939）升0.3%，貢獻6點、中人壽（2628）升0.99%，貢獻4點。

推低大市的是一眾本土股，其中，受到百威亞太取消上市的影響，港交所（0388）跌1.16%，收報272.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點、長實集團（1113）跌1.31%，收報60.15元，是跌幅最大的藍籌。地產股大多保持下跌，恒地（0012）跌0.23%，收報43.4元、新世界發展（0017）跌0.48%，收報12.36元、領展（0823）跌0.46%，收報97.6元，相反，昨日沙田示威引發警民混戰的商場主新地（0016）收市跌轉升，升0.3%，收報135.2元。

韓國瑜擊敗郭台銘，將代表國民黨參選2020總統大選，郭台銘相關的富智康（2038）報0.85元，跌1.16%，鴻騰（6088）則升0.9%報3.14元。

安踏（2020）再遭沽空機構渾水(Muddy Waters)狙擊，股價不跌反升，收報52.95元，升2.9%。

中國環保能源（0986）中午發布復牌公告，承認正與獨立第三方就可能收購進行磋商，復牌後股價一度高見0.76元，急升逾60%，收市報0.67元，升44%，成交金額4460萬元，該股今早停牌前曾高見0.88元，炒高近9成，創52周高位。

其他報道：

【生意下跌】黃家和：料6月零售及餐飲業生意額跌10%

【修例風波】陳茂波：未見資金大幅從港流出

【虛擬貨幣】特朗普發文批評虛擬貨幣 比特幣曾挫最多17%

【A股收市】兩市高收 滬指三連揚

【有片：選股王】必瘦站進入直線上升階段 可小注買入

【董事去世】廖創興企業非執董廖烈忠去世

【四度狙擊】渾水：安踏的騙子謊言 被揭後改口指非擁有全部Fila