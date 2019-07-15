恒指半日升61點，收報28532點，成交金額423億元。中港股市低開後回穩，A股上周跌逾2%後今早回升，創業板、滬深兩市均向好，滬深300指數升逾1%，較A50指數為佳，反映中細價股表現較藍籌更佳。今早市場焦點不多，強勢的是醫藥股，石藥（1093）及中生製藥（1177）分別升7.8%及4.6%，重磅藍籌股以騰訊（0700）、友邦（1299）較佳。

內地今早公布一系列經濟數據，當中最重要的是零售銷售升9.8%，遠勝市場預期的8.5%，同時固投也升5.8%，較預期的5.5%為佳。中國正由以往投資主導，逐漸演變成消費推動，零售數據對股市影響會愈來愈大。有趣的是，兩組數據都理想，中央更沒有放寬樓市調控的理由，內房股今早都普遍受壓。

必瘦站（1830）近年持續上升，主席在近期高位更持續增持，令股價愈升愈有。論行業，2018年中國正規醫美市場規模達4953億元，2016年、2017年、2018年，增長率均維持在20%至30%。醫美消費者達2200萬，中國的醫美滲透率低只有2%，遠低於發達國家的10%，有著5倍的發展空間。集團去年純利便激增64%，每股盈利0.289元，派息則達0.194元，現價也有接近5厘股息率。以圖論勢，股價已進入直線上升階段，隨時會出現調整，但作為強勢行業的強勢股，不妨小注買入碰運氣。

張兆聰

明報首席評論員