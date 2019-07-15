港股今早先跌後回升，受累於周日沙田示威後，警方進入商場與市民發生混戰，拖累地產股下跌，港股今早低開168點，其後跌幅擴大至400點，低見28071點。內地公布第二季GDP等數據後，恒指逐步止跌回升，半日成交較上日中午的337億元增加近25%。

港股半日升61點或0.22%，報28532點，成交金額423億元；國指升39點或0.37%，報10828點。

警民於商場內大規模混戰應是香港史上罕見，沙田新城市廣場因為有24小時公共通道，必須開放予所有人士，結果與上次金鐘示威有別。香港商場有此條款，或會使在商場逛而非示威的人士感到憂慮，影響下次示威時段不在商場逛街。地產股普遍下跌，持有沙田新城市廣場的新地（0016）跌0.07%，收報134.7元，有較多民生商場的領展（0823）跌0.87%，收報97.2元，其他地產股方面，恒地（0012）跌0.69%，收報43.2元；新世界發展（0017）跌0.48%，收報12.36元；長實集團（1113）跌1.15%，收報60.25元；僅信置（0083）升0.15%，收報13.4元。

百威亞太取消上市，使港交所（0388）年內IPO總量大幅減少，港交所股價受壓，港交所跌1.31%，收報271.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

石藥（1093）升7.79%，收報13.56元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升0.9%，收報358.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點。

傳馬來西亞扣押中石油（0857）子公司2.43億美元資金，中石油跌1.4%，收報4.22元，是跌幅最大的藍籌。

韓國瑜擊敗郭台銘，將代表台灣國民黨參選2020總統大選，郭台銘相關概念股富智康（2038）報0.84元，跌2.3%，鴻騰（6088）則升0.9%報3.14元。

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