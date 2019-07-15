沽空機構渾水(Muddy Waters)發表第四份狙擊安踏（2020）的報告，指安踏騙子謊言(Liars Lie)，同時又指有更多的資料令安踏的造假騙局曝光。

渾水表示，過去九年揭發多間公司的造假騙局，但從未被監管機構指控報告作假，相反，所有被其狙擊的公司均否認渾水指控。渾水指，14間被其狙擊的中國公司，有6間已被除牌，1間停牌超過5年，2間其後被管理層私有化，2間股價大跌90%，另外2間亦明顯下跌，只有1間上升。

渾水指，安踏亦是相似的格局，即渾水作出指控後，企業不認，代理人(surrogates)出面為公司澄清。而在這次事件，公司將所有的責任推卸在「賣得不干淨的賣方(ever-pliable sell-side)」，以圖轉移視綫。

渾水指，早前的證據證明並非所有Fila均由安踏擁有後，安踏發聲明「強烈否認指控」，但在證據面前，連10歲的小孩也知道是謊言，所以安踏其後向分析員表示，「從未宣布過擁有全部的Fila店舖」。不過渾水指，在發布報告前，與安踏的投資者關係代表查詢，並獲告知「全部由安踏擁有」。渾水指，該代表的回應，其實與早前安踏回應另一沽空公司殺人鯨資本(Blue Orca Capital)時一致。

渾水表示，安踏並沒有充分的證據反擊其超過100頁的報告的指控，反而是透過代理作出無支持、無理據的聲明，全因一切都是謊言。

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