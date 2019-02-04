【港股開市】港股低開168點 新地跌1.2%
文章日期：2019年7月15日 09:29
昨日沙田示威遊行後發生警民對峙，並於新地（0016）旗下的新城市廣場發生警民混戰，港股今早未有跟隨美股及港股ADR高開，恒指開市跌168點或0.6%，報28303點，成交金額15億元；國指今早低開50點或0.47%，報10737點。
新地（0016）跌1.26%，報133.1元，太古（0019）無升跌。其他地產股下跌，新世界發展（0017）跌0.64%，報12.34元；長實集團（1113）跌0.98%，報60.35元；恒地（0012）跌0.46%，報43.3元；信置（0083）跌0.15%，報13.36元。港鐵（0066）亦跌0.09%，報54.35元。
下跌藍籌股當中，友邦（1299）跌1.29%，報84.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點；申洲國際（2313）跌1.5%，報105.2元，是跌幅最大的藍籌。上升藍籌當中，石藥（1093）升3.34%，報13元，是升幅最大的藍籌；騰訊（0700）升0.28%，報356元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點。
中國6月份社融增量2.26萬億元，高於預期，截至6月底，廣義貨幣（M2）餘額為192.14萬億元，按年增長8.5%，與預期的8.6%基本相乎。內銀股下跌，工行（1398）跌0.91%，報5.47元；交行（3328）跌1.01%，報5.88元；中行（3988）跌0.61%，報3.24元；建行（0939）跌0.8%，報6.2元。
傳馬來西亞扣押中石油子（0857）公司2.43億美元資金。中石油無升跌，報4.28元。
百威亞太公布在基於考慮多項因素，包括現行市況，公司與聯席代表磋商後，已決定全球發售及主板上市計劃在此刻不予進行。青島啤（0168）升0.6%，報47.8元。
中聯重科（1157）發盈喜，開市報5.34元，升7.4%。中國建材（3323）發盈喜，開市報7.43元，升1.5%。
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