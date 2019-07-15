上周美股反覆破頂，亞洲股市以窄幅上落為主，A股仍然偏弱，周五回升主要是中資金融股，特別是內險股升所致，港股也是由友邦（1299）推動。有報道指港航股東爭拗已結束，公司已獲投資者注入部分資金償還債務，這很可能意味國泰（0293）收購香港快運即將成事，中長期有協同效應。

上周美股反覆破頂，亞洲股市以窄幅上落為主，A股仍然偏弱，周五回升主要是中資金融股，特別是內險股升所致，港股也是由友邦（1299）推動。有報道指港航股東爭拗已結束，公司已獲投資者注入部分資金償還債務，這很可能意味國泰（0293）收購香港快運即將成事，中長期有協同效應。

百威IPO定價太高

市况淡靜，資金仍較偏向新股投機。事先張揚股權過度集中的安樂工程（1977）低開後最終升近36%，另一新股和泓服務（6093）更一度爆升逾50%。不過，原本有望成為今年最大型新股的百威亞太（1876）先是推遲定價，後更取消IPO。筆者上周已指百威產品組合高端化推高均價的空間亦有限，估值卻較華潤啤酒（0291）和青島啤（0168）更高，並不合理。對機構投資者來說，百威母公司市盈率才約20倍，何解要買入估值貴一倍、增長也不特別強的亞太區業務？現在看來，母公司管理層冀望以分拆扭轉股價持續頹勢，但既然無法高價散貨，也就決定擱置了。

《南華早報》報道，由中信集團（0267）、無錫市交通產業集團，以及唐英年家族合組的一個財團，計劃注資最少20億元人民幣，以洽購香港航空，同時承擔香港航空的部分債務，而負責海航債務減值計劃的中國國家開發銀行，亦已經同意。較早前，港航主要股東之一的鍾國頌接受財經資訊網站《Debtwire》查詢時表示，主要股東爭拗已平息，海航將重掌港航。

國泰交易比新財團注資海航更重要

海航一直已出售的項目都是現金流少、價值高的地產項目為主，對於償債有最大效果。今年開始連現金流強的航空業務亦出售，可見情况已相當嚴重。現在海航重掌話事權，出售資產成為重中之重，國泰收購成事的機會勢必大增。事實上，報道指財團向港航注資，清還了不少債項，當中包括一筆Rolls Royce的5000萬美元、拖欠近3年的欠款，可見海航、港航的財政狀况有多糟糕。財團注資料只能暫時穩住局面，國泰斥資達49.3億元購入香港快運，對海航來說更為重要，相信交易有望在短時間內達成。

國泰和港龍均不是廉航，在短途航班很難大幅減票價競爭，加上長途旅客需求一般，市場佔有率不斷下降，客座量佔比由2012年的49%跌至2018年的46.3%，相反香港快運則由1.7%升至5%，可見廉航蠶食國泰的市佔率是不爭的事實。若落實交易，對國泰有幾大好處。首先，港人最喜歡前往日本，而香港快運有最多直航航線，可彌補國泰以往的不足，也不會出現運力、航班重叠。第二，國泰財政狀况遠勝港航，融資成本會降低，能節省利潤，同時機隊龐大，在運力安排上也有優勢。

從未踏足廉航 料帶來額外回報

第三，國泰在廉航市場一片空白，收購香港快運完全是一項額外回報。事實上，在外國的例子可見，澳航的Jetstar佔盈利達四分之一，對提升股東回報率和估值會有莫大幫助。只是近期市場較為疲弱，客運收益率下降影響了股價表現，但從中長期角度看，現時反屬趁低收集的機會。

雖然分析指今年需求弱、油價高、競爭大，客運收益率受壓，但集團的結構性問題，例如燃油對冲已告一段落，缺乏廉航導致市佔率受壓也無法反擊，這些都已逐一解決。現已具備中長期估值回升基礎，短線弱勢會是低吸的機會。

[張兆聰 還看今朝]