港股經過6月的反彈，7月至今動力及成交都有後勁不繼的情况，個別行業上周更出現大幅回調，幸而調整並未破壞中線向好趨勢，強勢股屹立不倒，短期整固看法不變。

恒指上周初受壓，一度跌至28080點，之後回升但未能收復失地，全周收報28471點，跌303點或1.05%；國指則跌0.98%。大市日均成交680億元，低於60天平均逾兩成，交投疲弱。

恒指短期料上落格局

中短線的趨勢寬度上周波動，但中線寬度保持偏強。恒指國指成分股高於10天線比例上周跌穿五成轉弱，曾低見兩成，周五回升至約四成；高於20天線、50天線比亦曾跌至五成以下，周五已回升六成水平，意味成分股下跌失守10天線，但普遍都能守住20天線及50天線，中線呈現向好。

走勢上，恒指上周跌穿10天線後進一步向下，曾跌穿20天線，之後連升3日，但上升動力弱，短線升勢走樣，不過，20天線失而復得，又力守兩萬八關，短期有機會進入橫行上落格局，並於約27400至29000點區間上落。由於趨勢寬度支持中線向好趨勢，目前仍處於28200至29000點水平，惟一旦跌穿20天線甚至兩萬八關口，交易區將下移至下方約27400至28200點水平。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率35比65，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔不足一成；上周有3日跌多升少，但沽壓不大，每日跌逾3%佔比少於一成。全周計，升跌比27比73，表現疲軟。

個別行業沽壓大 汽車最差

不過，個別行業沽壓沉重，本報數據庫追蹤的30個行業，有近九成下跌，當中有一半跌約2%以上，跑輸恒指國指；汽車及相關跌7%表現最差，其次軟件服務跌逾4%。農業及水務、工業製品、零售及教育、家居用品、航空等跌逾3%。

能源、內房、地產上周向好，能源連升3日後周五微微回調，全周升近1%；內房、地產連升3日，前者全周累升近1%，後者跌幅收窄至約1%。醫藥保健、食物飲品上周曾有明顯反彈，惟前者周五有回吐，全周累跌近2%。

除了房託、公共、燃氣等防守行業的股份普遍中線向好，股份高於20天線、50天線比例高於七成；地產、內房、食品、醫藥亦各有六、七成股份高於50天線。相反上周表現較佳的能源業有六成股份低於20天線。此外，博彩及消閒上周近持平，行業有八成股份高於20天線。

友邦鐵塔強勢持續

中線向好的行業，具動力的股份可看高一線（表3），當中部分上周有回吐，如食品統一（0220）、蒙牛（2319），醫藥的中生製藥（1177），可以留意。至於大型藍籌國企股平保（2318）、友邦（1299）、中國鐵塔（0788）強勢持續，舜宇（2382）、銀娛（0027）、金沙中國（1928）則保持低位回升趨勢。

[劉思明 數據尋寶]