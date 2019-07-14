新地（0016）昨日與NBA華人球星林書豪及中國籃球名宿李群創立的豪群聯盟攜手，於香港挪亞方舟舉辦豪群聯盟U系列青少年S1慈善三人籃球聯賽 –香港站。新地以賽事總得分作配對捐款，每一分捐出100元，最後共捐出20萬元。

款項將贊助80名基層兒童參加暑假期間舉行的挪亞方舟3x3籃球訓練營，部份捐款亦會贊助10名基層兒童到廣州參加5日4夜的籃球特訓營，接受林書豪的親身訓練。今次賽事的冠軍隊伍成員連同其家長，將獲邀到廣州觀賞於8月10日舉行的林書豪明星賽，除了林書豪，周杰倫、蕭敬騰、吳彥祖等亦會參與比賽。

新地執行董事郭基煇亦到場為一眾年輕球員打氣及頒獎，他表示，運動可培養年輕人身心健康，活出正能量。他說：「勝出嘅小朋友可以見到林書豪當然開心，不過我覺得爸爸媽媽可以見到周杰倫、蕭敬騰同吳彦袓打籃球，可能仲開心過啲小朋友。」

郭基煇更帶領年輕人到挪亞方舟最新設施「夢想星球」參觀，「夢想星球」是全港首個以大自然為主題的光影互動展館，劃分成森林、海洋、四季和未來城市四個展區，透過嶄新的光、影、音技術，探索和體驗大自然生態獨特的美，建構夢想的未來星球。