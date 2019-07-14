據《海峽時報》在周六報導，馬來西亞扣押了中國石油管道局工程有限公司（CPP）在該國匯豐銀行賬戶里的逾10億林吉特（約2.43億美元）資金，該公司為中石油（0857）的子公司。

報導指，馬來西亞「希望聯盟」（Pakatan Harapan）在7月初命令匯豐銀行（HSBC）將CPP在馬來西亞的戶頭資金，轉入馬來西亞財政部旗下的蘇里亞戰略能源有限公司（Suria Strategic Resources Sdn Bhd），並引述知情律師和銀行家稱，此舉涉及2018年7月暫停的兩個價值數十億美元的能源管道項目。

CPP則證實了這一「單方面轉移」錢款事宜，並表示沒有受到任何通知。匯豐銀行則以客戶機密為由不予置評。

據《海峽時報》指，目前仍未清楚為何這筆錢被扣押，以及政府動用了什麼權力來進行扣押。

馬來西亞「希望聯盟」政府去年5月上台後不久，中馬關係變得緊張。馬來西亞前首相納吉與中國達成的一系列交易被審查或取消。馬來西亞總理馬哈迪（Tun Mahathir Mohamad）又下令暫停數十億美元的東海岸鐵路（ECRL）和CPP領導的兩個管道項目。CPP是前首相納吉政府欽點的相關管道項目主要承包商。

另據彭博社報道，馬來西亞財政部沒有立即回應彭博尋求置評的電郵，發言人也未接聽電話。