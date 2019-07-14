近排特首林鄭月娥指要改革施政作風，仲要多與年輕人溝通接觸。而財經事務及庫務局局長劉怡翔今日以「青年人：金融界需要你！」為題發表網誌，指香港是全球領先的國際金融中心，金融服務業對年輕人來說絕對是機會處處，政府在培育金融人才方面一直不遺餘力，而「滬港金融專業大學本科生交流及考察計劃」更是財經事務及庫務局其中一個重點項目。

劉怡翔指，該計劃已踏入第八年，滬港兩地共有380名學生參與，他亦即將與約30名到香港實習的上海學生見面，又留意到今年有10間為香港學生提供實習機會的機構，都是金融服務業非常有規模的企業，涵蓋銀行、保險、證券、會計、資產管理和金融科技。

劉怡翔又指，在過去多年積極吸納各大專院校、學生們和業界的不同意見或回饋，目標是令這個計劃的內容更與時並進。好像近年來新經濟行業發展蓬勃，各個新科技產業百花齊放。於是，兩年前便開始為參與計劃的學生設計了參觀新經濟企業的環節，讓他們有機會和企業創始人對話，並了解新經濟公司的意念、營運方向和產業趨勢。我們在今年亦安排學生到金融科技公司實習，包括上海一家互聯網保險公司和一所為小微企業和普通消費者提供普惠金融服務的企業。

他表示，培育金融人才是需要各方參與的，「滬港金融專業大學本科生交流及考察計劃」以外，金融管理局亦有「金融科技人才培育計劃」，為在學的年輕人在本港及內地提供實習機會；而對於金融業界的生力軍，亦針對保險業和資產及財富管理業推行人才培訓先導計劃，提供資助讓他們持續進修。至於銀行、保險、會計、證券等金融界別，也提供不同的培訓課程，為培育金融人才各出一分力。 劉怡翔指，一直以來特區政府致力為青年人提供更多機會，亦非常願意為更多的年輕人締造發揮所長、實現理想的空間，未來整個問責團隊都會加倍努力，加強與市民的溝通，務求做到廣納百川，改善施政，衷心期盼大家能重建信任，攜手重新出發。