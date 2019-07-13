今年全球最大型新股百威亞太（1876）上市計劃遭遇滑鐵盧，其母公司ABInBev今早（13日）凌晨發出公告，提到考慮到市場狀况，取消百威亞太來港上市的計劃。百威原擬集資最多764億港元，即使以下限定價集資650億元，亦是今年至今全球最大型的新股。昨日還只是傳出延遲定價，但今日凌晨宣布擱置。

死因︰定價貴、被抽飛

早前市傳百威公開發售部分超額認購約11倍，國際配售亦獲超額認購。有外電引述消息人士稱，雖然公司收到對沖基金和私人財富管理公司在此範圍內的報價，但一些大型長期美國投資者的報價低於每股40元的水平，故不能如期在昨日完成定價。

路透指，有投資者認為百威亞太市盈率過高，估計有美國投資者臨時「抽飛」，導致國際配售反應未如理想。百威亞太今次招股市盈率（PE）約38.5倍至45倍，相比香港上市的同業華潤啤酒（0291）及青島啤（0168）的約30倍更高，相比其母企百威英博的22倍左右，百威亞太是次定價亦較貴。

堅持不降價 沒法動用回撥機制

在機制上，若招股反應不佳，百威亞太可以把定價降至原本下限的90％，從而削減集資額。但分析指集團有可能不肯降價，因此直接撤回上市方案；另外，百威亞太在招股書中有提到回撥機構，原本公開發售只佔全球發售的5％，但如果公開發售超購15倍或以上，可以回撥至8％。然而，據市傳其公開發售只超額11倍，因此無法動用回撥機制，以填補國際配售因抽飛後出現的不足。

散戶蝕息 每10萬元貸款蝕40元

百威亞太招股期間，遇上港元拆息衝至11年新高，銀行及券商給出的孖展息率都很高，這次投資者可能要蝕息。以匯豐的2.25厘息率計算，若貸款額為10萬元，7日的孖展息為43.15元；若以耀才的3.88厘計算，貸款額為10萬元，7日的孖展息為74.41元。

如果沒有借孖展，散戶可以放心，本金將會足額退回，大約需時7天，但有些銀行可能設下認購費約100元，就不包括在退款內。

香港新股排名 指望阿里巴巴

百威是人人熟悉的品牌，招股前口碑亦不錯，但意外觸礁，或影響香港的新股市場。昨日已經市傳，阿里巴巴可能削減來港上市的集資額，減少一半至100億美元。但安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮估計，若阿里巴巴維持來港上市的計劃，香港全年新股集資仍有可能達到2000億元，全球排名保持三甲。

明報記者︰廖毅然、李哲毅