太陽城集團今午在澳門舉行記者會，行政總裁周焯華親自主持，就媒體有關該集團在內地經營網絡博彩業務，作進一步回應。他說，太陽城是澳門的公司，會依澳門法規經營，就算外國法規容許經營的產品，若澳門不容許，他們也不會採用。同時，就今次事件，他表示不會向任何媒體追究法律責任，亦感謝媒體對個人和集團的監督及關注。

周焯華在記者會上，大部分時間依稿照讀，但是亦偶有「爆肚」加插內容。他在稿件以外補充說，作為一間澳門機構、澳門人企業、澳門公民，他的事業、他的家、他的根在澳門，心向祖國。同時，他說，他沒有觸犯內地及澳門法律，他個人沒有受到內地調查及通缉，他及太陽城更是一間守法經營的公司。他更稱，在事件中，感謝當中幫過他及支持他的朋友，並重申太陽城會繼續環球旅遊、演藝娛樂及貴賓服務，繼續推動澳門多元化，及支持大灣區發展。但是在記者會上，他沒有接受提問，記者會完結後亦直接離埸。

在會上，他表示，太陽城是一個合法經營的博彩中介人業務的公司，其本身及關聯公司在其他國外的業務，均在各地監管下依法經營，並沒有經營沒有實體賭枱籌碼、亦沒有在內地進行推廣及結算的網絡博彩平台，亦沒有報道所指的超過中國彩票總收益，擾亂國家金融秩序的行為。他又謂，公司營業額收益和數據，每月都在世界各地官方及其公司作正式公布。

他又說，太陽城在世界各地均合法經營業務，並遵守澳門的法律法規依法經營，並作為準則，依此作為經營海外業務的經營指標及標準，將來就算世界上其他各國許可經營的產品，若澳門不容許，他們也不會涉足，更會以澳門法律為依歸。

因應媒體近期的廣泛報道，周焯華表示，不會向任何媒體追究法律責任，亦感謝媒體對他個人及集團的監督和關注。他亦為事件為澳門政府帶來不便及聲譽上的影響，以及為澳門的博彩牌照商帶來的負面影響，表示歉意及抱歉。他希望藉此平息內地及澳門各界的疑慮，亦希望大家繼續支持太陽城集團。