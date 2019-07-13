美聯儲局長鮑威爾暗示7月會減息，美國股市再創新高，道指升243點或0.90%，收報27332點；標指突破3000點大關收市，升13點或0.46%，收報3013點；納指升48點或0.59%，收報8,244點。一周累計，道指、標指、納指分別升1.52%、0.78%和1.01%。

道指方面，貢獻最多的成份股為波音升1.76%，報365.33美元，貢獻42點，聯合健康保險升1.81%，報265.90美元，貢獻32點。

富國投資研究院資深全球資產策略師Scott Wren表示，重要的是美聯儲已向市場保證不再加息，如果有必要甚至會減息，這正是市場想要的事，全球央行不再處於加息，而是開始寬鬆政策。

港股ADR比例指數報28455點，跌15點或0.05%，恒指夜期報28494點高水22點。中國銀行（3988）折合港元報3.24元，較港收低0.63%；工商銀行（1398）折合港元報5.49元，較港收低0.49%。匯豐控股（0005）折合報65.15元，較港收市低0.08%。騰訊（0700）折合報355.4元，較港收市高0.11%。