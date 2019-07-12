股權爭拗結束後，海航急欲為香港航空尋求賣家，原來港航去年業績已急速惡化。據港航向債券投資者提供的財務資料，雖然去年度收入按年增加22.9%至152億元，但包括燃油在內的各項成本急升，全年錄得約5.67億元虧損（Loss for the year），意味單是去年下半年，港航勁蝕近8億元；同時海航拖欠港航款項高達64.7億元。

港航去年度燃油成本開支出達42億元，按年升58.2%，加上各項成本上升，營運利潤僅得錄得1.12億元，按年跌91.5%，股權持有人應佔虧損則為9.17億元，全年表現轉盈為虧。

港航去年的應收海航集團、海南航空及香港快運等關聯公司的款項急升，截至去年12月底止，應收交易款項金額約23.1億元，按年上升78%；而預付款及其他應收款則高達41.6億元，增長70.6%；意味海航向港航「拖數」多達65.7億元。

同時據文件披露，港航於2018年度流動債務高達184億元，較2017年增69.3%，當中需要於一年內償還貸款約47.41億元，而非流動債務達103億元，較2017年跌26%。

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