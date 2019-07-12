香港吉野家Facebook前日（10日）發帖文提及「獅子狗」，本地報章引述私人持有香港吉野家的合興集團（0047）總裁洪明基指，已與外判廣告公司解約及解僱負責員工，不過午後吉野家及其社交媒體廣告公司Social Strategy Hong Kong（SSHK）的Facebook均指，所有「小編」齊齊整整，吉野家及SSHK未有解僱任何員工。

事件引起各界關注，行銷專家徐緣（徐俊文）今日在上述專頁澄清前，亦在其Facebook發文指出，歡迎相關被解僱員工私訊他，安排一次面試，希望幫助該名員工。貼文引起多個回應，有趣的是，叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍亦以其專頁「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」回覆，指其公司剛好有市場推廣同事辭職，需要聘請新員工，如果徐緣收到相關資料，可以轉發給他，同樣向該名員工伸出「友誼之手」。

叙福樓去年上市，旗下的餐飲品牌包括叙福樓金閣、牛角、溫野菜等。截至去年底，集團共經營39間餐廳。

記者：蕭嘉聰

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