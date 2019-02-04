香港吉野家Facebook前日（10日）發帖文提及「獅子狗」，有本地報章引述母公司總裁洪明基指，已與外判廣告公司解約及解僱負責員工，不過午後吉野家Facebook就發帖稱所有「小編」齊齊整整。香港吉野家的社交媒體廣告公司Social Strategy Hong Kong（SSHK）亦在其Facebook補充，相信同事判斷，不會解僱任何人，合作的吉野家團隊亦由始至終亦沒有解僱任何同事。公司亦感謝吉野家團隊，盡心化解阻力擴大其創作空間。

SSHK指出，「獅子狗」取自近日衝突中一個網民常用詞的諧音，希望宣傳產品外，亦可紓緩目前香港鬱結情緒，不同的觀點與角度，或有人感到冒犯，但公司無意侮辱任何人，未能化解所有人的困擾，實在只能說「對不起」。

公司稱，過去與吉野家團隊合作無間，他們了解風險，努力進取，重視創意與幽默感。「抽水」總會有人喜歡有人不喜歡，公司希望遊走於界線，為更多人帶來一個開心上fb的體驗。

SSHK帖文尾段更指出，現時仍有職位空缺，歡迎聯絡公司查詢。

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