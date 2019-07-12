美股強港股弱，恒指最多曾升172點，但午後升幅大為收窄，成交金額亦跌至7月5後新低。

恒指收市升39點或0.14%，報28471點，連續兩日升穿但未能企穩於10天線(28540點)之上，100天線(28629點)前受壓，成交金額624億元，是今年7月5日562億元成交後的新低；國指升4點或0.04%，報10788點。

大市升幅收窄，藍籌股的升跌股數量亦接近，50隻藍籌當中，24隻上升，22隻下跌，餘下4隻無升跌。藍籌當中，中人壽（2628）升1.81%，收報20.2元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.3%，收報85.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點；下跌藍籌當中，石藥（1093）跌2.48%，收報12.58元，是跌幅最大的藍籌；騰訊（0700）跌0.62%，收報355元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

內地6月份以人民幣計價出口同比增長6.1%，差過預期的6.9%，但6月份貿易順差3451.8億元人民幣，高過預期的順差2785億元，以美元計則為509.8億美元，預期為450億美元。消息公布後，恒指雖升幅收窄約20點。

由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶持有的安樂工程（1977）今早掛牌，最低曾跌5.8%，其後反彈，最多升42.5%，高見1.71元，收市報1.63元，升35.8%。以招股價計，一手賺860元。

吉野家廣告風波，持有內地東北地區吉野家業務的合興（0047）亦跌0.7%，報0.133元，成交10760元。

恒指過去5個交易日累跌1.05%或303點，表現最差的是吉利（0175）累跌8.52%，其後為瑞聲（2018）跌5.96%、創科實業（0669）跌5.11%；表現最好的是金沙中國（1928），累升4.26%，其後為舜宇（2382）升3.3%、中人壽升1.41%。國指過去5個交易日則累跌0.97%或106點。

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