近日大批警員到大埔墟站外的「連儂隧道」撕走部分含警員資料的紙張，網民戲稱警員為「獅子狗」，吉野家亦在Facebook發文，內容提及俗稱「獅子狗」的竹輪。今日有報章引述吉野家母公司總裁洪明基的言論，稱已經與外判廣告公司解約，負責的員工亦被解聘。不過吉野家Facebook下午就發文指「所有小編由始至終都係齊齊整整」。

本報就事件向吉野家的社交媒體廣告公司Social Strategy Hong Kong查詢，負責人表示，公司及吉野家未有員工因事件被解僱，是否已中止與吉野家合作關係則「無可奉告」。

吉野家的Facebook帖文指，前日（10日）的帖文引起很大迴響，如果令人感到不快，在此與大家道歉，文中Hashtag「媽劇停（marketing）小編所有人都仲番緊工」。不過帖文的留言仍有大量網民感到不滿，表示會罷食吉野家。

今早網上廣傳《大公報》、《文匯報》的報導，隨即引起網民不滿吉野家母公司的取態，職工盟更於下午發起抗議，呼籲市民罷食吉野家。職工盟總幹事蒙兆達提出，要求吉野家向該名員工及全港市民道歉，要求該職員可無條件復工，如果吉野家方面無出現交代及道歉，會考慮把行動升級。

在港上市的合興（0047）主要經營內地東北地區吉野家業務，報章就「獅子狗」事件向合興行政總裁洪明基查詢，香港吉野家業務則由洪明基家族私人持有。合興今早股價曾升1.5%，見0.136元，現逆市下跌0.7%，報0.133元，惟成交僅10760元。

【吉野家風波】市民罷食吉野家 要求向被解僱員工道歉

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