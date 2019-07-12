早前有外媒報道，因為《逃犯條例》修訂，部分本地富豪有資金從香港轉移至新加坡等地，不過路透引述消息人士指，新加坡金融管理局（MAS）要求當地財富管理機構不要專門針對香港情况向客戶推銷，或採取其他方案吸引客戶到新加坡。

路透指，新加坡金管局上月向當地的星展銀行和華僑銀行提出要求，希望新加坡的財富經理對香港的事態保持敏感，不要專門針對香港設計營銷方案。有資深銀行界消息人士指，新加坡金管局要求他們必須負責任地做出回應，不要發動宣傳說服客戶這是移轉資產的好時機。

不過消息人士指，他們接到很多查詢，如果客戶打算把資金轉到新加坡，他們亦無法阻止資金流動。在當前氛圍下，他們不清楚是否有任何銀行力爭從香港爭搶業務。亦有銀行高層表示，有收到來自香港客戶的詢問，想知道事件將會如何影響其資產和香港市場，如果客戶真的想要遷至海外，他們必須予以協助。

新加坡金管局回應路透社時，引述該局局長孟文能早前表示，沒有跡象表明有「任何重大的業務或資金」從香港轉移到新加坡。他亦曾稱香港政經動盪不利新加坡。星展和華僑則沒有回應。

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