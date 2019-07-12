連鎖餐廳吉野家日前FB發帖文抽水，內容提及俗稱「獅子狗」的竹輪，今日有報章引述私人持有香港吉野家的合興集團（0047）總裁洪明基指已解僱負責員工，惹來香港職工會聯盟召集民眾抗議吉野家無理解僱。

職工盟今日稱，香港吉野家因其帖文廣告隱喻警方大埔撕紙而跟有關的廣告公司解約並解僱有關廣告人員，形容事件是「赤裸裸的政治迫害」，令人極度憤怒。職工盟於今日下午到油麻地吉野家分店抗議，並呼籲市民罷食吉野家。

職工盟總幹事蒙兆達表示，那位吉野家員工只是利用其社會熱議議題作宣傳公司吉野家的食物，屬於工作一部分，並看不出有關宣傳是政治因素。他認為持有香港吉野家業務，亦為內地東北地區吉野家業務的合興（0047）行政總裁洪明基做法是為討好中央，卻讓該員工成為祭品，更表示擔心日後其他企業會有樣學樣。

故此，他提出要求吉野家向該名員工及全港市民道歉，並把該職員無條件復工，又指假如吉野家方面無出現交代及道歉會考慮把行動升級。

他亦表示，職工盟近期都收到約7-8宗投訴個案指因員工自己的政治立場而遭歧視甚至解僱。故他呼籲各公司老闆不應因員工政治立場而針對或解僱他們。

合興集團先升後跌，現逆市跌0.7%。

記者：陳子謙

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