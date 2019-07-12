香港航空股權風波再有新進展。據《南華早報》引述消息指，包括前政務司司長唐英年家族及中信集團在內的財團，正洽購香港航空股權，意味持續多時的港航董事會紛爭即將結束。

報道引述該財團包括前政務司司長唐英年家族、中信集團以及無錫市交通產業集團(Wuxi Communications Industry Group)。據無鍚市交通產業集團網站顯示，該公司是由無錫市人民政府直接授權經營，屬國有資產，業務涉及公路客運、交通基礎設施建設等。

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消息人士稱，此次收購仍在談判中，料新財團至少會注資20億元人民幣予港航，新的投資者亦會承擔部分航空公司的債務。

本報就此事先後向港航董事會主席鍾國頌及市傳財團成員之一唐英年查詢，雙方均回覆指現階段不方便評論。而市傳另一財團成員中信集團則回應指集團不會評論市場謠言。

港航新聞發言人回覆稱：「作為私營公司，香港航空不會公開批露其財務活動，或評論任何市場傳聞和媒體猜測。香港航空致力於維持可持續的長期增長，我們對有實力的戰略投資者一貫持開放態度。」

中信集團旗下中信股份（0267）現逆市跌1.6%，暫報10.82元。

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