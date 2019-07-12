恒指升142點，收報28574點，成交金額337億元。美股在醫保股大升下繼續破頂，亞洲股市窄幅上落，事先張揚股權過度集中的安樂工程（1977）低開後最多急升2.6%，另一新股和泓服務（6093）曾爆升74.2%。有報道指港航股東爭拗已結束，公司已獲投資者注入部份資金償還債務。如無意外，該名投資者應該是國泰（0293），意味收購香港快運即將成事，應有一定刺激作用。

國泰和港龍均不是廉航，很難在票價上競爭，加上長途旅客需求一般，市場佔有率不斷下降，客座量佔比由2012年的49%跌至2018年的46.3%，相反香港快運則由1.7%升至5%。廉航是一個大趨勢，尤其是在區域性航線上，收購後將可彌補國泰在這方面的缺口。

筆者相信交易有幾大好處。首先，往日本的直航地點大增。第二，國泰財政狀況遠勝港航，融資成本會降低能節省出利潤。第三，加強廉航服務，在這一領域賺取額外回報。事實上，在外國的例子可見，澳航的Jetstar佔盈利達四份之一，對提升股東回報率和估值會有莫大幫助。只是近期市場較為疲弱，客運收益率下降影響了股價表現，但從中長期角度看，現時反屬趁低收集的機會。

張兆聰

明報首席評論員