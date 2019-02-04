美股道指創新高，港股今早低開29點，最多跌32點後即調頭向上，不過，在100天線前遇阻，半日成交亦較昨日半日的381億元減少。

恒指半日最多升172點或0.61%，高見28603點，半日收市升142點或0.5%，報28574點，成交金額337億元；國指升60點或0.56%，報10844點。走勢上，升穿裂口底所在28541點，但仍未補回裂口，裂口頂為28714點，於100天線28630點前遇阻。

大市高位遇阻，藍籌股當中28隻上升，16隻下跌，6隻無升跌。上升藍籌當中，中人壽（2628）升1.81%，收報20.2元，是升幅最大的藍籌，而友邦（1299）升1.42%，收報85.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點。下跌藍籌當中，石藥（1093）跌1.71%，收報12.68元，是跌幅最大的藍籌，吉利（0175）連跌第二日，半日跌1.69%，收報11.62元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。

聯儲局主席放鴿，地產股全線上升，恒地（0012）升0.81%，收報43.55元；新地（0016）升0.52%，收報135.3元；新世界發展（0017）升0.48%，收報12.46元；長實集團（1113）升1.08%，收報61.1元；信置（0083）升1.52%，收報13.4元。銀行股亦受惠，恒生（0011）升0.1%，收報194.9元；中銀香港（2388）升0.32%，收報30.95元；匯控（0005）升0.08%，收報65.25元。

安踏（2020）無受沽空機構狙擊影響，加上公布第2季營運表現利好，半日升0.97%，報51.8元。

逃犯條例引發不同議題，包括針對警權過大、媒體報道不公等問題，部分股份亦因而沾上邊。香港吉野家FB發表「獅子狗」正名是竹輪的帖文，但有關外判廣告公司遭到持有香港吉野家的洪明基解約，洪明基旗下合興（0047）持有內地東北地區吉野家業務，合興半日升0.74%，報0.135元。其他逃犯條例沾邊股走勢不同，曾於平台上寶礦力賣斷市的香港電視（1137）今日跌4.9%；網民針對報道不公的電視廣播（0511）升1.3%。

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶持有的安樂工程（1977）今早掛牌，半日報1.42元，較招股價1.2元升18.3%，一手賺440元。

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