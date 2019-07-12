中國共產黨有一個檢查監督機構名為「中紀委」，打開中紀委網站，一般會羅列受懲罰的黨員，在說明他們被處分的原因時，往往會加入一句「喪失理想信念」。在以黨治國的國家，喪失理想信念就是一種罪，凌駕在法律之上，一個人有沒有喪失理想信念由黨來決定。現在，中國把同一套治理系統由黨擴展至全國：建立全國「社會信用體系」。

教育法律失效 才要另建道德體制

一個人有沒有曾經在網上「誹謗他人」、有沒有曾經「破壞社會秩序」、曾否逃稅、不供養父母，全都會影響一個人的信用評分。評分低的話，會買不到火車票，不可以坐的士，子女不可以讀私校等。就像中紀委論斷一個人是否喪失理想信念一樣，這個信用體系的分數，決定了你是不是一個有誠信的人。這些「高尚」的道德行為，沒有被寫進法律，但寫進了凌駕在法律之上的體系。

中國要實行一套全國性的信用體系，是因為教育上的不足，以致很多人沒有守法的意識，沒有一個良好公民的概念。就好像推出火車和旅遊景點黑名單一樣，當教育無法塑造出一個不霸佔別人座位，或不破壞景點文物的人，而法律又缺乏執行力和約束力，唯有另行建立一套社會標準及賞罰制度。

聶德權擔保 未能讓港人釋疑

香港雖然也會有不誠信、沒信用的人，但總體而言憑教育及法律能夠形成一個有紀律的社會。然而，在國務院的規劃綱要中，這個體系是全國性的，在廣東省的《推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃》中，也明確列出要在區內建設社會信用體系。雖然政制及內地事務局長聶德權日前表明，這個體系「不會在香港實施」，但大家似乎仍存疑，相信未來香港人也會被納入體系裏，同樣會被評分，只是評分僅會影響港人在內地的活動，不會令港人在香港的行為也受到限制。

其實在香港，即使未有一個全社會的信用體系，每個人其實也背負着一個分數，但主要是金融層面的。比如說，信貸評級機構「環聯」為超過一半的香港人評分，由A至J 劃分每一個人。金融機構大多會為每一個客戶定下等級或評分，以決定面向客戶的服務、定價、營銷策略等。

個人信貸評級 恐擴至收集網上行為

過往金融機構主要根據客戶的財政資料，例如收入及還款歷史進行評估，但在鼓勵使用非傳統方式的政策方向下，它們慢慢在收集大家的日常行為數據與社交媒體資料。而當我們決定在網絡上留下足印，已無法避免被取用資料評分。雖然是出於金融層面，但我們的日常生活也會被人工智能分析得透徹，再定下評分。這種做法，內地的「芝麻信用」和「花唄」都在做，早晚也會被複製在香港。

我們身在香港，即使不講政治，也會無法避免被打上各種的評分。或者正如《1984》所說，在各種不同的「思想警察」監視之下，未來我們也會被逼出「雙重人格」。

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