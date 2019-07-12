匯豐旗下PayMe的商用版「PayMe for Business」今日宣布推出永久二維碼「PayCode」及付款連結「PayLink」，方便商戶向全港160萬名PayMe用戶收款。

該項全新功能將為商戶提供一個專屬、永久的二維碼，消費者掃描後只需輸入購買產品或服務所需支付的金額，即可進行付款。「PayCode」不會逾時失效，讓商戶更靈活地在實體店和網上商店收款。另外，商店可向消費者傳送「PayLink」，方便消費者點擊進入網上商店於PayMe內的付款頁面。

匯豐透露，「PayMe for Business」自今年3月推出以來，已有數千家涵概實體及網上商店的商戶登記。「PayMe for Business」商戶數量首三位的行業為餐飲、時裝以及時尚生活。

「PayMe for Business」不設收款金額上限，商戶更可即時將款項轉賬至其匯豐商業戶口，方便實時管理資金。應用程式更提供多項功能幫助客戶分析業務表現，同時支援輸出交易紀錄至會計管理軟件。

記者：廖毅然

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