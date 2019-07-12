安樂工程（1977）今早掛牌，律政司司長鄭若驊丈夫兼公司主席潘樂陶現身上市儀式。公司昨日主動提及股權集中問題，潘樂陶表示不知情，指從承銷商及保薦人得知公司股權分佈情況與一般上市公司「差不多一樣」。

公司上市前派息逾12億元，被質疑沒有集資需要。潘樂陶指，以往積存不少利潤，故決定在上市前與股東分享成果，兩次強調公司財政穩健，可應付香港業務。

公司承接政府工程，而潘樂陶作為律政司司長丈夫被質疑存有利益衝突。潘樂陶僅指，「真金不怕洪爐火」，指公營工程項目收入佔公司總收入向來為15%，2018年的佔比更有回落。

據其招股書，安樂工程來自政府項目的收入於2017年錄得10億元，按年升31.2%，佔總收入20.2%；而有關收入於2018年則回落至8.77億元，佔總收入14.7%。

其妻鄭若驊2018年1月出任律政司司長，之後爆出僭建風波。潘樂陶指，招股文件中亦寫明為他私人問題，不便再評論。另外，潘樂陶2018年底被本報揭連續購入兩個半山豪宅，惟鄭若驊並未作利益申報。潘樂陶表示，「物業需唔需要申報，要問返我太太」。

記者：陳惠恩

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