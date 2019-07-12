美股向上，港股未有跟隨，恒指今早低開29點或0.11%，報28401點，成交金額19億元；國指今早低開10點或0.11%，報10773點。

平保（2318）升1.06%，報95.1元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌2.62%，報11.16元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.78%，報360元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點；友邦（1299）跌0.47%，報83.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。

利豐（0494）行政總裁馮裕鈞表示，經歷了數年的利潤下跌後，公司開始第一次看到底部，內部重組後，今年營業額跌幅縮小。開市報1.15元，無升跌。

安踏體育（2020）公布第2季營運表現，同名品牌安踏的零售金額（按零售價值計算）按年錄得中雙位數增長，至於其他品牌，包括FILA、DESCENTE、KOLON SPORT等，零售額按年升55%至60%。以上半年計，安踏品牌的零售金額按年錄得低雙位數升幅，其他品牌則升60%至65%。安踏開市報52.5元，升2.3%。生產服裝的申洲國際（2313）升0.19%，報107.6元。

綠城中國（3900）公布，宋衛平因要投入更多時間發展個人業務等原因，已辭任董事會聯席主席及執行董事。執行董事及行政總裁張亞東獲委任為董事會主席。開市報5.95元，無升跌。

律政司司長鄭若驊丈夫、知名商人潘樂陶旗下工程公司安樂工程（1977）今日掛牌，開市報1.15元，較招股價1.2元跌4.1%，以每手2000股計算，散戶每手帳面蝕100元。

美國國債息上升，10年期國債息升7.65個基點，報2.1378%。領展（0823）開市報98元，升0.41%。

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