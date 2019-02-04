【開市焦點】港股ADR跌106點 安樂工程上市
文章日期：2019年7月12日 08:50
美股道指破頂再創新高，不過美股強港股弱，港股ADR跌106點或0.38%，收報28325點，港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.69%，折合報354.72元；匯控（0005）升0.05%，折合報65.23元；建行（0939）跌1%，折合報6.15元。
今日焦點股份可留意：
利豐（0494）行政總裁馮裕鈞表示，經歷了數年的利潤下跌後，公司開始第一次看到底部，內部重組後，今年營業額跌幅縮小。
安踏體育（2020）公布第2季營運表現，同名品牌安踏的零售金額（按零售價值計算）按年錄得中雙位數增長，至於其他品牌，包括FILA、DESCENTE、KOLON SPORT等，零售額按年升55%至60%。以上半年計，安踏品牌的零售金額按年錄得低雙位數升幅，其他品牌則升60%至65%。
綠城中國（3900）公布，宋衛平因要投入更多時間發展個人業務等原因，已辭任董事會聯席主席及執行董事。執行董事及行政總裁張亞東獲委任為董事會主席。
律政司司長鄭若驊丈夫、知名商人潘樂陶旗下工程公司安樂工程（1977）今日掛牌，雖然股份分配上「貨源歸邊」，但暗盤交易初段表現受壓，據輝立交易場資料顯示，安樂工程暗盤價暫跌逾一成，以招股價1.2元計，散戶每手帳面蝕約240元，潘樂陶夫婦所持股的安樂工程股權市值則蒸發近1.2億元。
美國國債息上升，10年期國債息升7.65個基點，報2.1378%，留意房託股表現。
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